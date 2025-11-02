Imenik podjetij
Pandora
Pandora Vodja programov Plače

Povprečno Vodja programov skupno nadomestilo in United States pri Pandora se giblje od $133K do $193K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$151K - $175K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$133K$151K$175K$193K
Običajen razpon
Možen razpon

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Pandora in United States znaša letno skupno plačilo $192,780. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pandora za vlogo Vodja programov in United States je $132,840.

