Pandora
Pandora Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Panama pri Pandora se giblje od PAB 39.5K do PAB 55.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pandora. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Običajen razpon
Možen razpon
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Pandora so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Pandora in Panama znaša letno skupno plačilo PAB 55,252. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pandora za vlogo Podatkovni analitik in Panama je PAB 39,534.

