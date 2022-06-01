Imenik podjetij
PandaDoc
PandaDoc Plače

Plače PandaDoc se gibljejo od $26,928 skupnega letnega nadomestila za UX raziskovalec na spodnjem koncu do $150,750 za Podatkovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri PandaDoc. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Median $84K
Prodaja
Median $111K
Vodja programskega inženiringa
Median $98.8K

Administrativni asistent
$42.7K
Podatkovni analitik
$151K
Podatkovni znanstvenik
$47.8K
Oblikovalec izdelkov
Median $51K
Vodja oblikovanja izdelkov
$82.4K
Vodja izdelkov
$52.4K
Kadrovik
$55K
UX raziskovalec
$26.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri PandaDoc je Podatkovni analitik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $150,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PandaDoc je $54,978.

