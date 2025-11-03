Programski inženir nadomestilo in United States pri Panasonic se giblje od $108K na year za L1 do $168K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $156K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Panasonic. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv