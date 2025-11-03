Strojni inženir nadomestilo in United States pri Panasonic znaša $88.6K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $89.3K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Panasonic. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***