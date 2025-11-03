Imenik podjetij
Mediana Strojni inženir nadomestila in United States pri Panasonic znaša skupaj $155K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Panasonic. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Mediani paket
company icon
Panasonic
Staff Engineer
Waltham, MA
Skupaj na leto
$155K
Raven
-
Osnovna plača
$145K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Panasonic in United States znaša letno skupno plačilo $176,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Panasonic za vlogo Strojni inženir in United States je $100,000.

