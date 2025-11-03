Arhitekt rešitev nadomestilo in United States pri Palo Alto Networks se giblje od $170K na year za Solution Architect do $364K na year za Principal Solution Architect. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $357K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Palo Alto Networks. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Palo Alto Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
