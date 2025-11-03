Programski inženir nadomestilo in United States pri Palo Alto Networks se giblje od $180K na year za Software Engineer do $684K na year za Distinguished Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $315K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Palo Alto Networks. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Pri Palo Alto Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
