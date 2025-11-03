Imenik podjetij
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Poslovni razvoj Plače

Povprečno Poslovni razvoj skupno nadomestilo in United States pri Palo Alto Networks se giblje od $59.2K do $85.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Palo Alto Networks. Nazadnje posodobljeno: 11/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$67.1K - $78K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$59.2K$67.1K$78K$85.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Palo Alto Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Palo Alto Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Palo Alto Networks in United States znaša letno skupno plačilo $85,918. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Palo Alto Networks za vlogo Poslovni razvoj in United States je $59,204.

Drugi viri