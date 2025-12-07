Imenik podjetij
Pagaya
Povprečno Poslovne operacije skupno nadomestilo pri Pagaya se giblje od $125K do $174K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Pagaya. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$135K - $164K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$125K$135K$164K$174K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Pagaya?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovne operacije pri Pagaya znaša letno skupno plačilo $174,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Pagaya za vlogo Poslovne operacije je $124,500.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Pagaya

Drugi viri

