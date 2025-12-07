Imenik podjetij
PacifiCorp Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri PacifiCorp se giblje od $67.2K do $97.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete PacifiCorp. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$76.3K - $88.6K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$67.2K$76.3K$88.6K$97.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri PacifiCorp znaša letno skupno plačilo $97,580. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri PacifiCorp za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $67,240.

