  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Outbrain Vodja programskega inženiringa Plače

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in Israel pri Outbrain znaša skupaj ₪458K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Outbrain. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Skupaj na leto
₪458K
Raven
Senior
Osnovna plača
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Outbrain?

₪564K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Outbrain in Israel znaša letno skupno plačilo ₪515,114. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Outbrain za vlogo Vodja programskega inženiringa in Israel je ₪458,120.

