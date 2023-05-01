Imenik podjetij
Outbrain Plače

Plače Outbrain se gibljejo od $92,816 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $231,915 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Outbrain. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $110K
Vodja programskega inženiringa
Median $130K
Podatkovni analitik
$92.8K

Podatkovni znanstvenik
$108K
Informacijski tehnolog (IT)
$136K
Prodaja
$232K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Outbrain je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $231,915. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Outbrain je $119,773.

