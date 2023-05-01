Imenik podjetij
Our Next Energy
Our Next Energy Plače

Plače Our Next Energy se gibljejo od $176,400 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $296,510 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Our Next Energy. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Strojni inženir
$297K
Strojni inženir
$176K
Oblikovalec izdelkov
$245K

Pogosta vprašanja

أعلى وظيفة أجراً في Our Next Energy هي Strojni inženir at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $296,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Our Next Energy هو $244,800.

Drugi viri