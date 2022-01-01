Imenik podjetij
OTTO Plače

Plače OTTO se gibljejo od $52,290 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $89,919 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri OTTO. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $83.5K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $89.9K
Podatkovni analitik
$52.3K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri OTTO je Podatkovni znanstvenik z letnim skupnim plačilom $89,919. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri OTTO je $83,510.

