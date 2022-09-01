Imenik podjetij
Otter.ai
Otter.ai Plače

Plače Otter.ai se gibljejo od $183,600 skupnega letnega nadomestila za Grafični oblikovalec na spodnjem koncu do $200,500 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Otter.ai. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Programski inženir
Median $201K

Backend programski inženir

Raziskovalec

Grafični oblikovalec
$184K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Otter.ai so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Otter.ai je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $200,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Otter.ai je $192,050.

Drugi viri