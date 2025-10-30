Imenik podjetij
Orsted
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Orsted Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Poland pri Orsted znaša skupaj PLN 283K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Orsted. Nazadnje posodobljeno: 10/30/2025

Mediani paket
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 283K
Raven
L5
Osnovna plača
PLN 283K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Orsted?
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 331K
Stripe logo
+PLN 74.3K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.8K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Orsted in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 321,158. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Orsted za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 236,138.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Orsted

Povezana podjetja

  • Intuit
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Google
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri