Origami Risk Plače

Plače Origami Risk se gibljejo od $76,500 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $197,010 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Origami Risk. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Programski inženir
Median $106K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $76.5K
Služba za stranke
$84.6K

Vodja projekta
$100K
Prodaja
$86.4K
Prodajni inženir
$182K
Vodja programskega inženiringa
$197K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Origami Risk je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $197,010. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Origami Risk je $100,158.

