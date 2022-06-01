OneSpan Plače

Plače OneSpan se gibljejo od $74,304 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $114,192 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri OneSpan . Zadnja posodobitev: 11/28/2025