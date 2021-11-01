Adresár Spoločností
OMERS Private Equity
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

OMERS Private Equity Platy

Platový rozsah OMERS Private Equity sa pohybuje od $60,300 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $143,503 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OMERS Private Equity. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Administrativni asistent
$62.2K
Znanstvenik podatkov
$112K
Finančni analitik
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Trženje
$96.5K
Razvijalec programske opreme
$75.2K
Vodja razvoja programske opreme
$144K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

据报道，OMERS Private Equity最高薪的职位是Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level，年总薪酬为$143,503。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，OMERS Private Equity的年总薪酬中位数为$85,853。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre OMERS Private Equity

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Square
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje