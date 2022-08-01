Adresár Spoločností
Omega Healthcare
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Omega Healthcare Platy

Platový rozsah Omega Healthcare sa pohybuje od $2,229 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $16,535 pre Grafični oblikovalec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Omega Healthcare. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Služba za stranke
$2.3K
Grafični oblikovalec
$16.5K
Človeški viri
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Omega Healthcare je Grafični oblikovalec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $16,535. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Omega Healthcare je $2,270.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Omega Healthcare

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje