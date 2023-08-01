Adresár Spoločností
Olympus
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Olympus Platy

Platový rozsah Olympus sa pohybuje od $54,150 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $188,438 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Olympus. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $130K
Računovodja
$72.4K
Biomedicinski inženir
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analitik podatkov
$104K
Strojni inženir
$54.2K
Trženje
$180K
Strojni inženir
$97.5K
Oblikovalec izdelkov
$188K
Vodja izdelka
$93.6K
Prodaja
$157K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Olympus je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $188,438. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Olympus je $101,696.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Olympus

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Square
  • Roblox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje