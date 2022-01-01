Imenik podjetij
Okta Plače

Plače Okta se gibljejo od $66,000 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $868,333 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Okta. Zadnja posodobitev: 9/17/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Vodja programskega inženiringa
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Vodja izdelkov
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Trženje
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Vodja trženja izdelkov

Prodajni inženir
Median $200K
Prodaja
Median $195K
Arhitekt rešitev
Median $213K

Arhitekt varnosti v oblaku

Vodja tehniškega programa
Median $220K
Oblikovalec izdelkov
Median $143K

UX oblikovalec

Informacijski tehnolog (IT)
Median $185K
Poslovne operacije
Median $240K
Poslovni analitik
Median $257K
Služba za stranke
Median $150K
Vodja programa
Median $249K
Kadrovik
Median $166K
Administrativni asistent
Median $66K
Računovodja
$310K

Tehnični računovodja

Vodja poslovnih operacij
$210K
Poslovni razvoj
$76.5K
Vodja osebja
$169K
Uspeh strank
$149K
Podatkovni analitik
$213K
Podatkovni znanstvenik
$206K
Finančni analitik
$221K
Človeški viri
$184K
Pravni oddelek
$214K
Analitik kibernetske varnosti
$145K
Tehnični upravitelj računa
$141K
Tehnični pisatelj
Median $144K
UX raziskovalec
$118K
Razpored pridobivanja

33.4%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Okta so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.4% se pridobi v 1st-LETO (33.40% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

No cliff

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Okta so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

No cliff

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Okta je Vodja programskega inženiringa at the Sr. Director level z letnim skupnim plačilom $868,333. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Okta je $213,060.

