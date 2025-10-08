Imenik podjetij
Nuro
Nuro Inženir zanesljivosti spletnih strani Plače

Mediana Inženir zanesljivosti spletnih strani nadomestila in United States pri Nuro znaša skupaj $264K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Nuro. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$264K
Raven
L4
Osnovna plača
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Nuro?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Nuro so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Inženir zanesljivosti spletnih strani pri Nuro in United States znaša letno skupno plačilo $332,070. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nuro za vlogo Inženir zanesljivosti spletnih strani in United States je $302,084.

