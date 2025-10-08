Imenik podjetij
Nuro
  • Plače
  • Programski inženir

  • Full-Stack programski inženir

Nuro Full-Stack programski inženir Plače

Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Nuro se giblje od $194K na year za L3 do $364K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $272K.

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
(Začetna stopnja)
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
logotip Nuro

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Nuro so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Nuro in United States znaša letno skupno plačilo $510,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nuro za vlogo Full-Stack programski inženir in United States je $243,000.

Drugi viri