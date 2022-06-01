Imenik podjetij
Novant Health
Novant Health Plače

Plače Novant Health se gibljejo od $44,845 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $148,852 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Novant Health. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Služba za stranke
$46.4K
Podatkovni znanstvenik
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Novant Health je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $148,852. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Novant Health je $46,365.

