Imenik podjetij
Nova Credit
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Nova Credit Plače

Plače Nova Credit se gibljejo od $110,550 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $174,125 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Nova Credit. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $135K
Podatkovni znanstvenik
$113K
Pravni oddelek
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Trženje
$156K
Vodja izdelkov
$174K
Kadrovik
$111K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Nova Credit je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $174,125. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nova Credit je $138,784.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Nova Credit

Povezana podjetja

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri