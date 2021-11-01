Imenik podjetij
Plače NOV se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $208,035 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri NOV. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Podatkovni znanstvenik
Median $82.5K
Programski inženir
Median $94.5K
Arhitekt rešitev
Median $149K

Poslovni razvoj
$191K
Operacije službe za stranke
$50.3K
Vodja podatkovne znanosti
$208K
Oblikovalec izdelkov
$109K
Vodja izdelkov
$136K
Vodja projekta
$96.9K
Prodajni inženir
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri NOV je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $208,035. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NOV je $109,450.

