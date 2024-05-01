Imenik podjetij
Nous
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Nous Plače

Plače Nous se gibljejo od $14,634 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $96,515 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Nous. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni razvoj
$14.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$63.6K
Trženje
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Programski inženir
$96.5K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Nous je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $96,515. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nous je $62,009.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Nous

Povezana podjetja

  • Airbnb
  • Netflix
  • SoFi
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri