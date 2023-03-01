Imenik podjetij
Notable Health Plače

Plače Notable Health se gibljejo od $109,450 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $280,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Notable Health. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Programski inženir
Median $150K
Vodja programskega inženiringa
Median $280K
Podatkovni analitik
$109K

Trženje
$171K
Vodja izdelkov
$151K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Notable Health je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $280,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Notable Health je $150,750.

