NortonLifeLock
NortonLifeLock Plače

Plače NortonLifeLock se gibljejo od $21,883 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $273,360 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri NortonLifeLock. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Programski inženir
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $200K
Poslovni analitik
$157K

Poslovni razvoj
$159K
Služba za stranke
$194K
Vodja podatkovne znanosti
$233K
Podatkovni znanstvenik
$71.8K
Finančni analitik
$141K
Trženje
$189K
Trženjske operacije
$85.4K
Oblikovalec izdelkov
Median $109K
Vodja programa
$273K
Vodja projekta
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Vodja programskega inženiringa
$152K
Arhitekt rešitev
$239K
Vodja tehniškega programa
$209K
Razpored pridobivanja

30%

LETO 1

30%

LETO 2

40%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri NortonLifeLock so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 30% se pridobi v 1st-LETO (30.00% letno)

  • 30% se pridobi v 2nd-LETO (30.00% letno)

  • 40% se pridobi v 3rd-LETO (40.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri NortonLifeLock je Vodja programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $273,360. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NortonLifeLock je $154,087.

