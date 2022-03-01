Imenik podjetij
Northwestern University Plače

Plače Northwestern University se gibljejo od $32,401 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $502,500 za Zdravnik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Northwestern University. Zadnja posodobitev: 9/9/2025

$160K

Programski inženir
Median $80K

Full-Stack programski inženir

Raziskovalec

Podatkovni znanstvenik
Median $62K
Strojni inženir
Median $40K

Služba za stranke
Median $33.3K
Inženir materialov
Median $45K
Vodja projekta
Median $80K
Biomedicinski inženir
$58.1K
Poslovni analitik
$101K
Poslovni razvoj
$83.7K
Operacije službe za stranke
$32.4K
Podatkovni analitik
$74.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$85.6K
Zdravnik
$503K
Vodja izdelkov
$89.6K
UX raziskovalec
$140K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Northwestern University je Zdravnik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $502,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Northwestern University je $80,000.

