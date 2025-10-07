Imenik podjetij
Nord Security
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

Nord Security Backend programski inženir Plače

Mediana Backend programski inženir nadomestila in Germany pri Nord Security znaša skupaj €87.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Nord Security. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Mediani paket
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Skupaj na leto
€87.5K
Raven
Senior
Osnovna plača
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Nord Security?

€142K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Nord Security in Germany znaša letno skupno plačilo €95,251. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nord Security za vlogo Backend programski inženir in Germany je €86,093.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Nord Security

Povezana podjetja

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Intuit
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri