Imenik podjetij
Noon
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

  • Greater Dubai Area

Noon Backend programski inženir Plače v Greater Dubai Area

Mediana Backend programski inženir nadomestila in Greater Dubai Area pri Noon znaša skupaj AED 276K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Noon. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Skupaj na leto
AED 276K
Raven
SDE 2
Osnovna plača
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Noon?

AED 588K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Noon in Greater Dubai Area znaša letno skupno plačilo AED 408,034. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Noon za vlogo Backend programski inženir in Greater Dubai Area je AED 300,073.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Noon

Povezana podjetja

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri