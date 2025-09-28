Imenik podjetij
Nineleaps
Nineleaps Podatkovni analitik Plače

Mediana Podatkovni analitik nadomestila in India pri Nineleaps znaša skupaj ₹892K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Nineleaps. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹892K
Raven
-
Osnovna plača
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Nineleaps?

₹13.95M

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Nineleaps in India znaša letno skupno plačilo ₹1,554,706. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nineleaps za vlogo Podatkovni analitik in India je ₹892,236.

