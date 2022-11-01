Imenik podjetij
Nikkei
Nikkei Plače

Mediana plače Nikkei je $33,795 za Trženje . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Nikkei. Zadnja posodobitev: 11/24/2025

Trženje
Median $33.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Nikkei je Trženje z letnim skupnim plačilom $33,795. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nikkei je $33,795.

Drugi viri

