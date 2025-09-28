Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Nielsen znaša $243K na year za Senior Manager. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $210K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Nielsen. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
