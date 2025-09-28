Imenik podjetij
Nielsen
Podatkovni znanstvenik nadomestilo in United States pri Nielsen se giblje od $111K na year za Data Scientist do $122K na year za Senior Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $115K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Pogosta vprašanja

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Podatkovni znanstvenik w Nielsen in United States wynosi rocznie $165,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nielsen dla stanowiska Podatkovni znanstvenik in United States wynosi $112,000.

