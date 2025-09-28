Imenik podjetij
NICE
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

NICE Vodja programskega inženiringa Plače

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri NICE znaša skupaj $261K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NICE. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Skupaj na leto
$261K
Raven
-
Osnovna plača
$186K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$15K
Leta v podjetju
8 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri NICE?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri NICE in United States znaša letno skupno plačilo $343,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NICE za vlogo Vodja programskega inženiringa in United States je $201,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za NICE

Povezana podjetja

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri