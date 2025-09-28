Programski inženir nadomestilo in United States pri NICE se giblje od $92.3K na year za Software Engineer do $218K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $128K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NICE. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Vključeni naziviPredloži nov naziv