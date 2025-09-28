Imenik podjetij
NICE
NICE Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri NICE se giblje od $92.3K na year za Software Engineer do $218K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $128K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri NICE?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at NICE in United States sits at a yearly total compensation of $217,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Programski inženir role in United States is $125,000.

