NICE
  • Plače
  • Prodajni inženir

  • Vse plače Prodajni inženir

NICE Prodajni inženir Plače

Mediana Prodajni inženir nadomestila in Canada pri NICE znaša skupaj CA$203K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NICE. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Mediani paket
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$203K
Raven
L2
Osnovna plača
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$46.5K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri NICE?

CA$227K

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodajni inženir pri NICE in Canada znaša letno skupno plačilo CA$211,932. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri NICE za vlogo Prodajni inženir in Canada je CA$203,611.

Drugi viri