Programski inženir nadomestilo in India pri nference se giblje od ₹2.18M na year za Software Engineer do ₹5.55M na year za Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.94M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete nference. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
