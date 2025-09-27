Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in India pri nference se giblje od ₹2.18M na year za Software Engineer do ₹5.55M na year za Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹2.94M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete nference. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri nference in India znaša letno skupno plačilo ₹5,550,144. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri nference za vlogo Programski inženir in India je ₹2,944,438.

