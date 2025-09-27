Imenik podjetij
NextRoll
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

NextRoll Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri NextRoll se giblje od $155K na year za EIC2 do $190K na year za EIC3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $180K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NextRoll. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več).

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri NextRoll?

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at NextRoll in United States sits at a yearly total compensation of $213,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NextRoll for the Programski inženir role in United States is $180,000.

