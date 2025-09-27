Programski inženir nadomestilo in United States pri NextRoll se giblje od $155K na year za EIC2 do $190K na year za EIC3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $180K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete NextRoll. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
