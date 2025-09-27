Imenik podjetij
Next Insurance Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Israel pri Next Insurance znaša skupaj ₪366K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Next Insurance. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Skupaj na leto
₪366K
Raven
lc 2
Osnovna plača
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Next Insurance?

₪562K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Next Insurance so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Next Insurance in Israel znaša letno skupno plačilo ₪425,547. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Next Insurance za vlogo Programski inženir in Israel je ₪369,637.

