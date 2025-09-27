Imenik podjetij
Next Insurance
Next Insurance Oblikovalec izdelkov Plače

Povprečno Oblikovalec izdelkov skupno nadomestilo in United States pri Next Insurance se giblje od $168K do $235K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Next Insurance. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$183K - $221K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$183K$221K$235K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Next Insurance so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Oblikovalec izdelkov at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $235,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Oblikovalec izdelkov role in United States is $168,490.

