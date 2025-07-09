Imenik podjetij
Newgen Software
Newgen Software Plače

Plače Newgen Software se gibljejo od $8,425 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $30,571 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Newgen Software. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $12.6K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
$16K
Podatkovni znanstvenik
$13.8K

Oblikovalec izdelkov
$8.4K
Vodja izdelkov
$30.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Newgen Software je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $30,571. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Newgen Software je $13,824.

