Newfold Digital
Newfold Digital Plače

Plače Newfold Digital se gibljejo od $19,127 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $171,353 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Newfold Digital. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $19.1K

Backend programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Vodja programskega inženiringa
Median $50.8K
Podatkovni analitik
$83.3K

Informacijski tehnolog (IT)
$109K
Vodja izdelkov
$55.9K
Vodja projekta
$53.8K
Prodaja
$63.7K
Analitik kibernetske varnosti
$132K
Arhitekt rešitev
$171K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Newfold Digital je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $171,353. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Newfold Digital je $63,700.

Drugi viri