Imenik podjetij
New Jersey Institute of Technology
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

New Jersey Institute of Technology Plače

Plače New Jersey Institute of Technology se gibljejo od $31,044 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $135,320 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri New Jersey Institute of Technology. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $83.2K
Administrativni asistent
$31K
Podatkovni analitik
$42.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja programa
$135K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at New Jersey Institute of Technology is Vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,320. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at New Jersey Institute of Technology is $62,816.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za New Jersey Institute of Technology

Povezana podjetja

  • Pinterest
  • Stripe
  • Google
  • Spotify
  • Dropbox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri