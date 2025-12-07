Imenik podjetij
Nepal Telecom
Nepal Telecom Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Nepal pri Nepal Telecom se giblje od NPR 1.28M do NPR 1.75M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Nepal Telecom. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$9.9K - $11.7K
Nepal
Običajen razpon
Možen razpon
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Nepal Telecom?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Nepal Telecom in Nepal znaša letno skupno plačilo NPR 1,749,652. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Nepal Telecom za vlogo Programski inženir in Nepal je NPR 1,278,007.

Drugi viri

