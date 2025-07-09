Imenik podjetij
Neogrid
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Neogrid Plače

Plače Neogrid se gibljejo od $10,643 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $44,980 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Neogrid. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $14.6K

Full-Stack programski inženir

Podatkovni analitik
$10.6K
Vodja izdelkov
$45K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja programa
$26.8K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Neogrid je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $44,980. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Neogrid je $20,658.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Neogrid

Povezana podjetja

  • Square
  • Apple
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri